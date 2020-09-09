В БФУ с лекцией выступили пранкеры Вован и Лексус

В Балтийском федеральном университете им. И. Канта выступили Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как пранкеры Вован и Лексус. Они занимаются телефонными розыгрышами. В частности они разыграли Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Петра Порошенко, Виталия Кличко и многих других известных политиков и звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщается на сайте БФУ.



«В формате вопрос-ответ Лексус и Вован рассказали участникам образовательной школы о сути пранк-журналистики и поделились секретами удачных телефонных разговоров», — сообщает пресс-служба БФУ.



Также пранкеры рассказали, как изучают личности своих «жертв» и продумывают шаблон разговора.