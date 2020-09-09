Microsoft рассказала о дате выхода и цене новой Xbox

Американская корпорация Microsoft объявила, что новая консоль Xbox Series X выйдет 10 ноября 2020 года и цена ее составит 499 долларов США (около 38 тыс. руб. по текущему курсу). Об этом со ссылкой на официальный сайт компании пишет «Коммерсант».



В компании обещают, что сделать предзаказ приставки можно будет с 22 сентября. Для приобретения консоли будет предлагаться специальная программа Xbox All Access, по которой можно будет приобрести саму консоль, подписку на сервисы Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Live в кредит на два года за 34,99 доллраров в месяц.

«У новой приставки будет графический процессор с архитектурой Zen 2 и RDNA 2 производительностью 12 терафлопс, 13,5 ГБ оперативной памяти, SDD вместимостью 1 ТБ, консоль будет поддерживать частоту 120 кадров в секунду и разрешение 4К», — пишет издание.