Microsoft рассказала о дате выхода и цене новой Xbox

Американская корпорация Microsoft объявила, что новая консоль Xbox Series X выйдет 10 ноября 2020 года и цена ее составит 499 долларов США (около 38 тыс. руб. по текущему курсу). Об этом со ссылкой на официальный сайт компании пишет «Коммерсант».

В компании обещают, что сделать предзаказ приставки можно будет с 22 сентября. Для приобретения консоли будет предлагаться специальная программа Xbox All Access, по которой можно будет приобрести саму консоль, подписку на сервисы Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Live в кредит на два года за 34,99 доллраров в месяц.

«У новой приставки будет графический процессор с архитектурой Zen 2 и RDNA 2 производительностью 12 терафлопс, 13,5 ГБ оперативной памяти, SDD вместимостью 1 ТБ, консоль будет поддерживать частоту 120 кадров в секунду и разрешение 4К», — пишет издание.

Днем ранее Microsoft подтвердила наличие уменьшенной версии приставки под названием Xbox Series S, она будет стоить $299 и также выйдет 10 ноября. Максимальное разрешение у нее будет 1440p, также в ней будет SSD на 512 ГБ.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter