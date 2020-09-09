Облвласти: плата за проезд в Калининграде растет, чтобы пассажиры переходили на безнал

Причиной повышения стоимости проезда в Калининграде стала необходмость стимулировать переход на безналичную оплату. Речь об оплате картой «Волна Балтики». Об этом заявили в пресс-службе областного правительства.



«Карта „Волна Балтики“ фактически является специализированным платежным средством для калининградцев. Эта мера поддержки и защиты жителей областного центра. Стоимость по этой карте возрастет для пассажиров городского автомобильного транспорта только на один рубль в рамках текущих инфляционных процессов», — процитировали в пресс-службе руководителя Службы по государственному регулированию цен и тарифов Ольгу Боброву. Она заявила, что «целью подобной дифференциации тарифов является уход от наличного сбора денежных средств перевозчиками». «Это позволит определить реальные доходы транспортных компаний, уйти от серых схем по оплате зарплаты сотрудникам, оптимизировать затраты на содержание кассиров-контролеров, повысить качество обслуживания пассажиров», — утверждают в правительстве. «Дифференциация между картой „Волна Балтики“ и наличной формой оплаты — вывод работы городского транспорта в Калининграде в белую зону», — сказала также Ольга Боброва. По ее словам, до 1 октября достаточно времени для того, чтобы приобрести карту «Волна Балтики» и научиться ею пользоваться.

В пресс-службе горадминистрации корреспонденту «Нового Калининграда» пояснили, что в областном центре стоимость проезда не повышалась с 2018 года. «При этом понятно, что расходы и затраты перевозчиков, к сожалению, неукоснительно растут», — сказал глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Олегу Кутин (пресс-служба предоставила его аудиокомментарий). По словам Олега Кутина, приобрести карту можно будет в офисе Центра организации движения и пассажирских перевозок по ул.гагарина, 103-103а. «Но мы сейчас прорабатывае вопрос реализации данных транспортных карт с „Почтой России“ и с нашими перевозчиками, чтобы пассажир имел возможность приобрести карту в автобусе или в любом другом виде транспорта и, соответственно, сразу же ее активировать и сделать первую поездку», — добавил он. Стоимость карты — 200 рублей, в эту сумму будет входить «предоплата» в размере 100 рублей за первые 4 поездки. В дальнейшем пополнять карту можно будет через личный кабинет или терминалы «Энерготрансбанка» или «Сбербанка», пояснил также Олег Кутин.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Калининграде повышается с 1 октября и составит для автобусов большого класса 28 рублей (25 рублей — при оплате картой «Волна Балтики»).