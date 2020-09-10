Кропоткин о повышении стоимости проезда: даже у депутатов нет информации

Глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин потребовал скорее оповестить горожан о грядущем подорожании проезда в общественном транспорте. Об этом он заявил в четверг, 10 сентября, во время заседания комиссии по городскому хозяйству, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Пожалуйста, сделайте через пресс-службу разъяснение людям, потому что все пишут, а мы даже, депутаты, ну как бы не имеем никакой информации!» — заявил Кропоткин.

Накануне стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте в Калининграде вырастет с 1 октября. Соответствующий приказ выдала региональная служба по тарифам. Власти области объяснили это необходимостью стимулировать переход на безналичную оплату.

Проезд в автобусах большого класса и провоз одного места багажа будет стоить 28 рублей (25 рублей при оплате картой «Волна Балтики»), в маршрутных такси — 30 рублей (27 рублей при оплате картой «Волна Балтики»).