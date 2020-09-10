WWF: за последние 50 лет популяции животных в мире сократились на 68%

За последние 50 лет популяции млекопитающих, птиц, рептилий, рыб сократились на 68%. Это следует из доклада Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященного расчету глобального индекса живой планеты 2020 года, пишет «Интерфакс».

«Глобальный индекс живой планеты 2020 года продолжает снижаться. В период с 1970 по 2016 год численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократились в среднем на 68%», — говорится в тексте документа.

Наибольшие потери зафиксированы в тропических субрегионах Северной и Южной Америки — там сокращение оценивается в 94%.

Как уточняет информагентство, индекс живой планеты основан на данных о численности более 4 тыс. видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. При этом ученые анализировали сведения о популяции позвоночных животных (почти 21 тыс.), так как они проще поддаются учету. Индекс формируется каждые два года, начиная с 1998 года.