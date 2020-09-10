В области некоторым автовладельцам хотят разрешить бесплатно пользоваться парковками

Правительство Калининградской области готово разрешить отдельным автовладельцам бесплатно пользоваться некоторыми платными парковками. Соответствующий проект постановления был опубликован 9 сентября на сайте областного правительства.

Согласно документу, взимание платы за пользование платной парковкой на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального значения или местного значения не должно допускаться в отношении транспортных средств с электрическими двигателями. При этом парковка должна быть оснащена зарядными устройствами.

Нормативный акт будет публично обсуждаться на сайте кабмина до 16 сентября 2020 года.

Напомним, Россия оказалась в конце рейтинга развитых стран по их готовности к использованию электрических автомобилей.