Власти РФ заверили, что не планируют нового масштабного карантина в стране

Ситуация по коронавирусу в России остается стабильной и контролируемой, новых масштабных ограничений вводить не планируется. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российском правительстве.

«Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам», — уточнил он.

При этом, как отмечает информагентство, с начала сентября в стране наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19.