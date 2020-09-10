Власти РФ заверили, что не планируют нового масштабного карантина в стране

Власти РФ заверили, что не планируют нового масштабного карантина в стране
Виталий Невар / Новый Калининград
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Ситуация по коронавирусу в России остается стабильной и контролируемой, новых масштабных ограничений вводить не планируется. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российском правительстве.

«Конечно, если в каких-то регионах мы будем наблюдать взрывной рост заболеваемости, то главы субъектов Федерации вынуждены будут вернуться к ограничительным мерам», — уточнил он.

При этом, как отмечает информагентство, с начала сентября в стране наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19.

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