Власти региона обещают не повышать взносы на капремонт до конца 2021 года

Губернатора Антон Алиханов пообещал, что до конца 2021 года в Калининградской области не будут повышаться взносы на капремонт. Такое заявление он сделал в четверг, 10 сентября, во время послания областной Думе.



Алиханов напомнил, что в 2020 году в регионе впервые за 5 лет был повышен тариф на капитальный ремонт — с 5,9 рубля до 6,9 рубля за квадратный метр. «Несмотря на это, действующий тариф на капитальный ремонт по-прежнему остается одним из самых низких среди субъектов Северо-Запада. При этом мы направляем дополнительно сверх программы сотни миллионов рублей на обеспечение финансовой устойчивости регионального оператора капитального ремонта и восстановления ветхого жилфонда, — сообщил губернатор Калининградской области. — Конечно, по линии фонда капремонта требуется увеличение взноса. Но мы по итогам обсуждения этого вопроса с Мариной Эдуардовной [Оргеевой, председателем облдумы] и другими депутатами приняли решение с учетом ситуации в экономике взнос ни в этом году, ни в следующем не увеличивать».