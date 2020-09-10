И вагоны разгружали мы: горвласти хотят увеличить число работающих подростков

В горсовете Калининграда выступают за увеличение числа старшеклассников, которые будут работать в свободное от учебы время. Об шла речь в четверг, 10 сентября, во время заседания профильной комиссии городского совета депутатов.

«В 2020 году продолжена работа по содействию временной занятости молодежи в свободное от учебы время. Была организована общественно-полезная деятельность подростков и молодежи от 14 до 18 лет, проживающих на территории города. на эти цели из бюджета выделено 2 млн 98 тыс. рублей. Работа ведется с Центром занятости населения Калининградской области», — доложила депутатам замглавы администрации города Анна Апполанова.

Она не уточнила, сколько уже таким образом трудоустроено школьников, но до конца года их число должно составить 409. Средняя заработная плата в месяц составляет 6-9 тыс. руб. в месяц.

Глава горсовета Андрей Кропоткин призвал увеличивать количество трудоустроенных подростков на 10-20% в год. Он считает этот проект «очень важным».

«Очень многие родители говорят „спасибо“, чтобы мы этот проект не закрывали, — заявил журналистам Кропоткин. — 6-9 тысяч заработать ребенку — это, считаю, очень неплохо. Я в свое время тоже и на хлебокомбинате работал, и вагоны разгружали мы на Южном вокзале».

При этом Кропоткин не смог уточнить, о каким именно работах может идти речь, но уточнил, что ей можно занимать по несколько часов в день после учебы. «Есть же дети, которые получают дополнительное образование, а есть, которые не получают. Почему бы им не трудоустроиться. Если есть такая возможность на час-два, почему бы нет?», — заключил глава горсовета.