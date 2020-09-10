В организме клуба обнаружен «Новичок»: «Балтика» анонсировала трансфер, а затем удалила пост

Калининградская «Балтика» анонсировала предстоящий трансфер футболиста постом про «Новичок», однако спустя некоторое время удалила его из своих соцсетей.



«По официальным данным, в организме футбольного клуба „Балтика“ обнаружен „Новичок“. Все подробности клуб озвучит в ближайшее время. Следите за новостями!», — говорилось в посте. В качестве иллюстрации была использована фотография берлинской клиники Charite, где находится на лечении российский оппозиционер Алексей Навальный.





Скриншот поста в Telegram-канале «Балтики»

Подписчики аккаунтов клуба в соцсетях по-разному отреагировали на пост: под ним были как позитивные комментарии, так и мнения о неуместности шутки. Спустя некоторое время запись была удалена.

«К нам приезжает новичок-игрок, так решили его креативно представить. Почитали комментарии — не всем зашло. Решили, что лучше это убрать», — позже прокомментировала свои действия пресс-служба клуба порталу Sports.ru. Наказывать за пост там никого не стали.

Напомним, немецкие врачи и правительство Германии заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия. 10 сентября СМИ сообщили, что политик полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы.