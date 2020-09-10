СМИ: Алексей Навальный полностью пришел в себя

СМИ: Алексей Навальный полностью пришел в себя
Алексей Навальный. Фото Виталия Невара / Новый Калининград
Все новости по теме: Отравление Алексея Навального в августе 2020 года

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя после того, как его вывели из медицинской комы в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает The Insider.

Как уточняет «Медуза», аналогичную информацию опубликовали Bellingcat и Der Spiegel. По данным изданий, состояние здоровья оппозиционера «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации». Навальному удалось вспомнить события, предшествовавшие его отравлению, пишет The Insider.

По мнению врачей, психически Навальный уже восстановился почти полностью, а физически ему удастся восстановиться на 90% . Медики считают, что Навальный выжил только благодаря тому, что пилоты быстро посадили самолет в Омске, а также тому, что атропин он получил еще в аэропорту.

Врачи разрешили допускать к Навальному посетителей (раньше его могли навещать только сами медработники и жена).

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