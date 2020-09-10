Облвласти готовят программу «по вовлечению объектов культурного наследия в экономоборот»

Областные власти разрабатывают программу «по вовлечению объектов культурного наследия в экономический оборот». Об этом сообщил сообщил в четверг, 10 сентября, во время послания облдуме губернатор Антон Алиханов.
Он рассказал, что через областной фонд поддержки предпринимательства по решению экспертного совета планируется выделять льготные займы сроком до 15 лет «на создание на базе объектов культурного наследия и иных объектов, имеющих историческую ценность, туристическую привлекательность, точек притяжения для жителей области, туристов, бизнеса». «Этой программой будет предусмотрено списание 50% от суммы кредита по итогам инвестиционной фазы проекта», — отметил Антон Алиханов.
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