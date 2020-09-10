Алиханов хочет звать в «Балтартек» экс-соотечественников и рассказывать правду о России

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Алиханов хочет звать в «Балтартек» экс-соотечественников и рассказывать правду о России

Губернатор Антон Алиханов подтвердил намерение построить стационарный лагерь для «Балтийского Артека» в Филинской бухте. Строительство оценивается предварительно в 1 млрд рублей, заявил он в четверг, 10 сентября, во время послания Областной думе.

Лагерь планируется возвести не на прежнем месте, а на территории, «которая была занята Роспатриотцентром, чере овраг, если на море смотреть, левее» (очевидно, речь о бывшей базе отдыха «Янтарный берег» — прим. «Нового Калининграда»). Там, где ранее располагался «Балтартек», планируется построить круглогодичный спортивный лагерь стоимостью около 6,5 млрд рублей, сейчас ведутся проектные работы, сообщил Алиханов.

Что касается участка Роспатриотцентра, «пока территория, насколько я понимаю, не передана окончательно из Росимущества в региональный бюджет, эта процедура идет», — сказал глава региона. Он отметил, что надеется включить проект «в какие-то федеральные программы, потому что он тоже достаточно будет дорогой, там больше миллиарда рублей». «Будем стараться встраиваться либо в программу развития Калининградской области, либо в программы, связанные с молодежью. На наш взгляд, калининградский регион — очень удобный и правильный в плане ежегодных форумов, например, соотечественников, молодежи, которая живет в странах Прибалтики, Польши, Германии других государств Европейского Союза и не только, которые являются потомками выходцев из России, из бывшего СССР. Очень, на наш взгляд, было бы правильным их приглашать к себе, показывать правду о стране, о нашем регионе», — заявил Антон Алиханов. По его мнению, проект с такими задачами будет иметь больше шансов на федеральное финансирование.

В нынешнем году «Балтийский Артек» переехал на берег Виштынецкого озера.


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