Эксперты: Калининград в 2021 году будет в числе лидеров по росту реальных зарплат

Эксперты: Калининград в 2021 году будет в числе лидеров по росту реальных зарплат
Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2021 году в Калининграде реальный размер зарплат должен вырасти на 4,4%, что выше среднего ожидаемого роста зарплат по России в 3,5-4%. Такой прогноз дает Финансовый университет при Правительстве РФ, который исследовал потребительские настроения населения в городах с населением свыше 250 тыс. человек путем телефонных опросов.

Ожидается, что Калининград будет в числе лидеров по реальному росту зарплат наряду с Казанью, Новороссийском и Тольятти.

Рост реальных доходов (включает в себя зарплаты) населения в 2021 году в целом по РФ году окажется в положительной зоне, хотя он и будет незначительным — менее 0,5%. Прогноз по доходам в Калининграде в исследовании не приводится.

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