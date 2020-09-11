В России объявили о создании спутников, демонстрирующих рекламу из космоса

В России приступили к производству двух тестовых спутников для демонстрации возможности показа рекламы на ночном небе. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя компании «Авант-Спейс» Антона Оссовского.

«Авант-Спейс» является резидентом Фонда «Сколково» и намерена запускать на орбиту спутники со световым лазером на борту для демонстрации рекламы из космоса. Речь идет о небольших аппаратах формата «кубсат» 16U (40×20×20 см). Планируется, что спутники смогут выстраиваться в надписи или бренды. Запуск спутников планируется в 2022 году.

Во время летных испытаний аппаратов-демонстраторов разработчикам станут понятны световые параметры спутников, хотя проведенные в стратосфере испытания подтвердили видимость луча лазера с Земли.

Разработчик также планирует выпустить приложение для смартфонов, которое при наведении камеры на спутники будет считывать световую «морзянку» и открывать нужный рекламный адрес в сети.

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