Калининградцам обещают теплые выходные без осадков

Синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков в предстоящие выходные в Калининграде и области. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в субботу днем будет до +22°, малооблачно и почти без ветра (около 5 м/с). В воскресенье воздух прогреется до +20°, будет облачно с прояснениям.

Метеорологи калининградского ЦГМС публикуют аналогичные данные.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу будет исключительно солнечная погода, а температура воздуха поднимется до +22,2°. В воскресенье будет чуть прохладнее — +18,7°, но дождь не прогнозируется.