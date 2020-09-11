Свидетель: Сушкевич была официально трудоустроена в роддоме № 4

Свидетель: Сушкевич была официально трудоустроена в роддоме № 4
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой и Элины Сушкевич

Элина Сушкевич периодически дежурила в роддоме № 4 в качестве неонатолога и была там официально трудоустроена. Об этом в пятницу, 11 сентября, на очередном слушании в суде дела об убийстве новорожденного заявила Татьяна Соколова, занимавшая в 2018 году должность заведующей родильным отделением в роддоме № 4.

«Она у нас дежурила. Это было официально, да. <...> Она приехала [утром 6 ноября 2018 года в роддом № 4] в составе выездной бригады РПЦ. Она была в этот день врачом регионального перинатального центра. Но так нельзя рассуждать. Она имела совместительство в нашем родильном доме. И в этот день она являлась сотрудником и одного лечебного учреждения, и другого», — пояснила Соколова.

Ранее адвокаты подсудимых неоднократно подчеркивали, что Элина Сушкевич не находилась в прямом подчинении у Елены Белой, поэтому та не могла давать ей какие-либо указания. Сушкевич не находилась в прямой служебной зависимости от Белой. «И даже тот факт, что Сушкевич брала дежурства в роддоме, никак не ставило ее в зависимость от Белой, как от должностного лица. Ее начальником оставалась Ольга Грицкевич (главврач Регионального перинатального центра — прим. „Нового Калининграда“)», — пояснял «Новому Калининграду» адвокат Тимур Маршани.

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