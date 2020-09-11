Свидетель: Сушкевич была официально трудоустроена в роддоме № 4

Элина Сушкевич периодически дежурила в роддоме № 4 в качестве неонатолога и была там официально трудоустроена. Об этом в пятницу, 11 сентября, на очередном слушании в суде дела об убийстве новорожденного заявила Татьяна Соколова, занимавшая в 2018 году должность заведующей родильным отделением в роддоме № 4.



«Она у нас дежурила. Это было официально, да. <...> Она приехала [утром 6 ноября 2018 года в роддом № 4] в составе выездной бригады РПЦ. Она была в этот день врачом регионального перинатального центра. Но так нельзя рассуждать. Она имела совместительство в нашем родильном доме. И в этот день она являлась сотрудником и одного лечебного учреждения, и другого», — пояснила Соколова.