В Калининградской области объявили сбор для помощи двум девочкам 6 и 11 лет

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявляет сбор средств в помощь 6-летней Кате Гнездиловой, младшей сестре подопечной фонда, 11-летней Вики Гнездиловой. У девочки подозревается тот же диагноз, что и у старшей сестры — ювенальный хронический артрит.



«Артрит у девочек может иметь генетическую природу. Это предстоит уточнить во время обследования в столице. Само обследование будет бесплатным по квоте. Мы собираем деньги на проезд до Москвы и обратно и проживание рядом с местом лечения. Суммы к сбору — 30000 рублей для Кати и 80000 рублей для Вики», — отметили в фонде. Сестры получили квоты в Научно-исследовательский институт ревматологии им. Насоновой.

Сбор средств для обследования старшей девочки «Берег надежды» уже объявлял ранее. «Девочку ждали в Санкт-Петербурге в детской городской больнице № 2 имени святой Марии Магдалины, где есть специализированное отделение ревматологии. Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, больница приняла Вику на обследование, и наконец девочке был установлен диагноз — ювенальный идиопатический хронический артрит. Его подтвердили и в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге», — напомнили в фонде.

«Мы очень ждем, что в НИИ в Москве девочкам назначат верное лечение и Вика сможет встать с инвалидного кресла», — надеется мама сестер Татьяна.

Сегодня Вика — на инвалидности. Передвигаться может на прямых ногах на цыпочках, на более-менее длинные расстояния — только в инвалидном кресле. В школе она — на домашнем обучении.

Ссылка на сбор для Кати: https://bereg-nadejdy.ru/nashi-detki/1637/

Ссылка на сбор для Вики: https://bereg-nadejdy.ru/nashi-detki/1616/