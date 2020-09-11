МВД меняет правила сдачи экзамена на водительские права

МВД меняет правила проведения экзаменов на водительские права, пишет в пятницу, 11 сентября, РИА «Новости» со ссылкой на новую редакцию административного регламента.

Отменяется «площадка», то есть практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будет проходить исключительно в условиях дорожного движения.

«Напомним, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена в соответствии со вступающими в силу с 1 апреля 2021 года изменениями проводиться не будет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе скорректирован перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Их разделили на подгруппы — по одному, двум или трем баллам. При этом в отдельный блок вынесли грубые ошибки, при совершении которых экзамен сразу завершится, — например, «Не пристегнул ремень безопасности» или «Использовал во время движения телефон»

В МВД поясняют, что для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.