Адвокаты медиков просят исключить экспертизу останков младенца из числа доказательств

Защита Элины Сушкевич и Елены Белой заявила ходатайство об исключении экспертизы, проведенной специально созданной в Москве комиссией, из числа доказательств обвинения. Такое прошение адвокаты озвучили на слушании дела в суде в пятницу, 11 сентября.



Адвокат Камиль Бабасов, защищающий Сушкевич, отметил, что некоторые выводы экспертов были сделаны на основании документов, что нарушает федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». «Исследования самого трупа не было. Ответы на вопросы о характере телесных повреждений, о наличии следов инъекций основаны на том, что они пересказывают судебную экспертизу, имеющуюся в материалах дела. <...> Материалы дела поступили, но тело самого ребенка не поступало. <...> Для того, чтобы ответить, имеются ли на трупе следы инъекций, недостаточно иметь гистологические мазки и парафиновые блоки с кусочками тела», — пояснил Бабасов.

Также адвокат заявил, что он получил копии зарубежной литературы, на которую ссылаются эксперты в своих заключениях, сделал нотариально заверенный перевод и подготовил сравнительную таблицу, чтобы было наглядно видно, что указанные допустимые концентрации магния в тканях печени там «значительно большие, чем те токсические дозы, которые указывают эксперты в своих заключениях». К тому же, уверяет Бабасов, в научных работах по этой теме обычно упоминается концентрация магния в сыворотке крови, но в данной экспертизе сыворотка крови младенца не отбиралась и не исследовалась.

Помимо этого защита настаивала, что «критериев выживаемости», на которые основывались эксперты, делая выводы, что ребенок был вполн жизнеспособен и прогноз был положительный, ни в каких нормативных документах не закреплены.

«Экспертиза противоречит нормам процессуального права при ее назначении, но есть еще и по содержанию данная экспертиза также является недействительной делает неверные выводы, не основанные на тех методиках, которые научно приняты. <...> Эксперты в данном случае должны исследовать обстоятельства, каким образом магний мог попасть в тело матери или тело новорожденного, а не брать во внимание показания только одного свидетеля, который говорит, что препарат был введен так-то. Они должны были исследовать какие препараты принимала мать, каким образом ей осуществлялось медикаментозное лечение, какие препараты вводились и что в них содержится. То есть они изначально не рассматривали вариант попадания магния в организм ребенка иным путем», — уточнил адвокат Михаил Захаров, представляющий интересы Белой.