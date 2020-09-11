Адвокаты медиков просят исключить экспертизу останков младенца из числа доказательств

Адвокаты медиков просят исключить экспертизу останков младенца из числа доказательств
Виталий Невар / Новй Калининград
Все новости по теме: Дело Елены Белой и Элины Сушкевич

Защита Элины Сушкевич и Елены Белой заявила ходатайство об исключении экспертизы, проведенной специально созданной в Москве комиссией, из числа доказательств обвинения. Такое прошение адвокаты озвучили на слушании дела в суде в пятницу, 11 сентября.

Адвокат Камиль Бабасов, защищающий Сушкевич, отметил, что некоторые выводы экспертов были сделаны на основании документов, что нарушает федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». «Исследования самого трупа не было. Ответы на вопросы о характере телесных повреждений, о наличии следов инъекций основаны на том, что они пересказывают судебную экспертизу, имеющуюся в материалах дела. <...> Материалы дела поступили, но тело самого ребенка не поступало. <...> Для того, чтобы ответить, имеются ли на трупе следы инъекций, недостаточно иметь гистологические мазки и парафиновые блоки с кусочками тела», — пояснил Бабасов.

Также адвокат заявил, что он получил копии зарубежной литературы, на которую ссылаются эксперты в своих заключениях, сделал нотариально заверенный перевод и подготовил сравнительную таблицу, чтобы было наглядно видно, что указанные допустимые концентрации магния в тканях печени там «значительно большие, чем те токсические дозы, которые указывают эксперты в своих заключениях». К тому же, уверяет Бабасов, в научных работах по этой теме обычно упоминается концентрация магния в сыворотке крови, но в данной экспертизе сыворотка крови младенца не отбиралась и не исследовалась.

Помимо этого защита настаивала, что «критериев выживаемости», на которые основывались эксперты, делая выводы, что ребенок был вполн жизнеспособен и прогноз был положительный, ни в каких нормативных документах не закреплены.

«Экспертиза противоречит нормам процессуального права при ее назначении, но есть еще и по содержанию данная экспертиза также является недействительной делает неверные выводы, не основанные на тех методиках, которые научно приняты. <...> Эксперты в данном случае должны исследовать обстоятельства, каким образом магний мог попасть в тело матери или тело новорожденного, а не брать во внимание показания только одного свидетеля, который говорит, что препарат был введен так-то. Они должны были исследовать какие препараты принимала мать, каким образом ей осуществлялось медикаментозное лечение, какие препараты вводились и что в них содержится. То есть они изначально не рассматривали вариант попадания магния в организм ребенка иным путем», — уточнил адвокат Михаил Захаров, представляющий интересы Белой.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter