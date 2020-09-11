В регионе школам и детсадам выделяют более 50 млн руб. на борьбу с COVID-19

В регионе школам и детсадам выделяют более 50 млн руб. на борьбу с COVID-19
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Правительство Калининградской области выделяет более 50 млн рублей образовательным учреждениям на проведение «санитарно-противоэпидемических мероприятий» в условиях пандемии коронавируса до конца 2020 года. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации.

48,253 млн рублей выделяется областным муниципалитетам для школ и детсадов при условии софинансирования из местных бюджетов в размере 0,1%. Половину этих средств — 24,2 млн рублей — получит Калининград. Остальным городским округам выделяется от 217 тысяч рублей (Ладушкин) до 1,997 млн рублей (Черняховск).

Также 5,86 млн рублей правительство выделяет областным образовательным учреждениям. Деньги получат региональные школы-интернаты, колледжи, Кадетский корпус в Калининграде, Центр развития одаренных детей и другие учреждения.

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