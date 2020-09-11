Черномаз: к следующему лету Светлогорске должен появиться пляж в 20-30 метров

Черномаз: к следующему лету Светлогорске должен появиться пляж в 20-30 метров
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пляжный вопрос

Региональные власти рассчитывают, что к лету 2021 года в Светлогорске на участке, где проводились берегоукрепительные работы, намоет пляж шириной в 20-30 метров. Такое мнение высказал глава регионального минстроя Сергей Черномаз в интервью, опубликованном в пятницу, 11 сентября, администрацией городского округа.

«Все работы завершены, в результате выполнения всех мероприятий мы видим, что с момента начала производства работ до завершения береговая полоса уже изменилась, часть песчаного материала удерживается между променадом и разреженным рядом из лиственницы. И на некоторых участках уже произошла аккумуляция песчаного материала в виде пляжа до 20 метров. Если брать по аналогии с Зеленоградском, там 2016-17 год, то в Зеленоградске такой прирост произошел через один осенне-зимний период. Поэтому динамика положительная и мы рассчитываем, что к летнему периоду 2021 года на этой береговой полосе мы получим пляж от 20 до 30 метров», — сказал министр.

«Аварийно-восстановительные» работы берегозащитных сооружений в Светлогорске должны были закончиться еще 1 декабря 2019 года, но подрядчик отстал от графика. Вдоль променада появился каменный вал и буны из лиственницы для удержания песка. На «восстановительные» работы после разрушительного январского шторма 2019 года из областного резервного фонда выделили 234,6 млн рублей.


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