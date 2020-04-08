Отставание работ по укреплению берега в Светлогорске увеличилось до четырех месяцев

Отставание работ по укреплению берега в Светлогорске увеличилось до четырех месяцев
Максим Корончик / Новый Калининград

Госучреждение «Балтберегозащита» остается недовольным темпами выполнения «аварийно-восстановительных работ берегозащитный сооружений» в Светлогорске. Работы должны были быть завершены 1 декабря прошлого года. Об этом говорится в направленной подрядчику претензии, опубликованной 7 апреля на сайте госзакупок.

В документе указано, что по состоянию на 31 марта генподрядчик, компания «Геоизол», выполнила работы на сумму 121,3 млн руб., что составляет 53% от общей стоимости контракта. Госзаказчик утверждает, что учитывает количество штормовых дней и требует выплатить очередную неустойку, которая сейчас составляет 223,8 тыс. руб. До этого «Геоизол» уже выплатил за срыв сроков почти 1,4 млн руб.

Напомним, старую набережную Светлогорска в начале января 2019 года частично разрушил шторм, после чего власти выделили из резервного фонда более 234,6 млн руб. на восстановительные работы. Контракт без торгов получила компания «Геоизол», занимавшаяся строительством нового променада. За эти деньги подрядчик должен восстановить функционирование старого променада, демонтировав поврежденную часть, намыть пляж, забить 35 рядов бун и установить защитный каменный вал.

В начале марта 2020 года губернатор Антон Алиханов подписал постановление, согласно которому сроки освоения средств на эти работы переносятся на несколько месяцев — до 1 апреля.

Власти рассчитывают, что в результате берегозащитных работ ширина пляжа в Светлогорске в 2024 году году достигнет 70 метров.

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