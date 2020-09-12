Во вторник несколько улиц Калининграда хотят перекрыть из-за съемок сериала

Во вторник несколько улиц Калининграда хотят перекрыть из-за съемок сериала
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во вторник, 15 сентября, несколько улиц в Центральном районе Калининграда собираются перекрыть из-за съемок фильма пятого сезона сериала «По законам военного времени». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в субботу, 12 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии.

С 9.00 на время съемок ГИБДД будет оперативно перекрывать движение транспорта по улицам:

  • ул. Чапаева от ул. Энгельса до Каштановая аллеи;
  • ул. Закавказская от пер. Каштанового до ул. Чапаева;
  • пер. Нахимова от дома № 10 до ул. Чапаева;
  • ул. Лейтенанта Яналова от Каштановая аллеи до ул. Кропоткина;
  • Каштановая аллея от ул. Осипенко до ул. Лейтенанта Яналова;
  • пер. Енисейский от ул. Енисейской до пер. Коммунального;
  • ул. Коммунальную от ул. Енисейской до ул. Лейтенанта Яналова.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения съемок возлагается на ООО «Телевизионно-Производственная компания».

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