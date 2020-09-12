Эксперты хотят поменять ЕГЭ по пяти предметам

В 2021 году может быть изменено ЕГЭ по пяти предметам. Об этом в субботу, 12 сентября, пишет «Российская газета».

Согласно проектам, подготовленным экспертами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), изменения коснутся литературы, биологии, истории, русского языка и математики.

Литература. Предлагается обновить задание № 7 с кратким ответом: в текст с пропуском слов требуется вписать два термина или факта. Раньше ученику напрямую задавался вопрос: каким термином обозначается обмен репликами между персонажами? А теперь похожее задание будет сформулировано иначе: «Приведённый фрагмент представляет собой напряжённый (?) между персонажами, по-своему отражающий глубокий, непримиримый (?) двух поколений». Не поспоришь, задание немного усложнилось.

Биология. Требования не меняются, зато появляется дополнительное время. Продолжительность экзамена увеличена с 210 до 235 минут.

История. Может поменяться модель задания № 25 (историческое сочинение). Раньше ученики писали сочинение по одному из трех исторических периодов, а сейчас им предлагается писать сочинение по одному из трех процессов, предложенных в этом конкретном варианте задания.

Русский язык. Меняется задание № 9, там ученика могут попросить найти в предложенных словах проверяемую безударную гласную корня. И даются слова, написанные полностью правильно. Прежде задание на грамматику было сформулировано так, что в примерах были слова с пропущенными буквами. Также уточняется формулировка задания № 27, это по-прежнему сочинение, но от ученика потребуется глубже анализировать текст.

Информатика. ЕГЭ проводится в компьютерной форме. Компьютерное предъявление КИМ позволило включить в работу задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе 9, т.е. треть от общего количества заданий. Остальные 18 заданий сохраняют преемственность с КИМ ЕГЭ прошлых лет.