Синоптики прогнозируют на будущей неделе жару и резкое похолодание

На будущей неделе ожидается существенное повышение температуры, а потом — резкое похолодание. Как сообщает Гидрометцентр РФ на своем сайте, если в понедельник ожидается до 21 градуса, то во вторник и среду — 27 и 26 градусов. Однако уже в четверг столбик термометра опустится до 16 градусов и будет оставаться на этом уровне до конца недели.



Аналогичные данные у Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 21 градус в понедельник, 25-26 — во вторник и среду, 15 градусов- начиная с четверга. В четверг и пятницу вероятны слабые осадки.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» предполагает, что температурные скачки будут не такими резкими: до 21,7 градуса — в понедельник, 24,5 градуса — во вторник, 26,6 градуса — в среду. В четверг ожидается до 18,7 градусов выше нуля, без осадков.