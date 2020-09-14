Исследование: калининградцы тратят на ЖКУ на 900 руб. меньше, чем россияне в целом

Калининградская область по итогам 2019 года оказалась на 48 месте по уровню трат на жилищно-коммунальные услуги. Результаты соответствующего общероссийского исследования представило в понедельник, 14 сентября, РИА «Новости».



Доля расходов среднестатистической калининградской семьи на коммунальные услуги в прошлом году составила 9,9%. с 2018 года цифра увеличилась на 0,8 процентных пункта. В среднем жители региона тратят на оплату ЖКУ 3 тыс. 876 руб.

В среднем по России цифра составляет 4 тыс. 783 руб. (9,6% от трат одной семьи). На первом месте по уровню этих расходов находится Республика Коми с 5 тыс. 802 руб. (13,7%), на последнем Ингушетия с 2 тыс. 954 руб. (4,9%).