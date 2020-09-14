Исследование: калининградцы тратят на ЖКУ на 900 руб. меньше, чем россияне в целом

Исследование: калининградцы тратят на ЖКУ на 900 руб. меньше, чем россияне в целом
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

Калининградская область по итогам 2019 года оказалась на 48 месте по уровню трат на жилищно-коммунальные услуги. Результаты соответствующего общероссийского исследования представило в понедельник, 14 сентября, РИА «Новости».

Доля расходов среднестатистической калининградской семьи на коммунальные услуги в прошлом году составила 9,9%. с 2018 года цифра увеличилась на 0,8 процентных пункта. В среднем жители региона тратят на оплату ЖКУ 3 тыс. 876 руб.

В среднем по России цифра составляет 4 тыс. 783 руб. (9,6% от трат одной семьи). На первом месте по уровню этих расходов находится Республика Коми с 5 тыс. 802 руб. (13,7%), на последнем Ингушетия с 2 тыс. 954 руб. (4,9%).

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter