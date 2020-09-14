Власти Калининграда отчитались об увеличении площади ООПТ на ул. Гагарина вдвое

Власти Калининграда отчитались об увеличении площади ООПТ на ул. Гагарина вдвое
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Власти Калининграда завершают работу над формированием особо охраняемой природной территории (ООПТ) на ул. Гагарина. Об этом сообщает горадминистрация на своем сайте.

Рабочее название ООПТ — «Городской лесопарк (историческое кладбище) по ул. Ю. Гагарина, 2». Отмечается, что изначально территория планируемого ООПТ состояла из 3-х участков с КН: 39:15:132512:544, 39:15:132512:545, 39:15:132512:546 общей площадью — 50 811 м2. «Но коллеги из комитета территориального развития и строительства сообщили о возможности присоединить к этим трем участкам, еще один (зона Р: лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), он еще не имеет КНа (кадастрового номера — прим. „Нового Калининграда“), но процесс уже запущен. Мы с радостью воспользовались данным предложением, — отмечает глава глава отдела озеленения Дмитрий Петренко. — И вот уже площадь пятой по счету ООПТ „Городской лесопарк (историческое кладбище) по ул. Ю.Гагарина, 2“, увеличилась почти в два раза».

В настоящее время в областном центре создано 4 особо охраняемых природных территории. Их основное предназначение — защита от вырубки и застройки.


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