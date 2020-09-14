Власти Калининграда отчитались об увеличении площади ООПТ на ул. Гагарина вдвое

Власти Калининграда завершают работу над формированием особо охраняемой природной территории (ООПТ) на ул. Гагарина. Об этом сообщает горадминистрация на своем сайте.



Рабочее название ООПТ — «Городской лесопарк (историческое кладбище) по ул. Ю. Гагарина, 2». Отмечается, что изначально территория планируемого ООПТ состояла из 3-х участков с КН: 39:15:132512:544, 39:15:132512:545, 39:15:132512:546 общей площадью — 50 811 м2. «Но коллеги из комитета территориального развития и строительства сообщили о возможности присоединить к этим трем участкам, еще один (зона Р: лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), он еще не имеет КНа (кадастрового номера — прим. „Нового Калининграда“), но процесс уже запущен. Мы с радостью воспользовались данным предложением, — отмечает глава глава отдела озеленения Дмитрий Петренко. — И вот уже площадь пятой по счету ООПТ „Городской лесопарк (историческое кладбище) по ул. Ю.Гагарина, 2“, увеличилась почти в два раза».

В настоящее время в областном центре создано 4 особо охраняемых природных территории. Их основное предназначение — защита от вырубки и застройки.