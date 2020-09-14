Опрос: поляки стали лучше относиться к россиянам

Большинство поляков считают внешнюю политику Кремля агрессивной, но уверены, что простые россияне к ним относятся хорошо и съездить в Россию стоит. Об этом в понедельник, 14 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса варшавского Центра польско-российского диалога и согласия.

Последнее такое исследование проводилось в 2014 году, после начала украинского кризиса. Спустя шесть лет среди поляков вновь возобладали прежние настроения. «Россияне как народ расцениваются как очень или скорее доброжелательные по отношению к Польше, о чем свидетельствует почти одинаковая доля склонных так считать респондентов в 2020 и 2012 годах (2020 — 64%, 2012 — 61%), в то время как в критическом 2014 году эта доля снизилась до 46%»,— отмечают авторы доклада. Недружелюбными видят россиян всего 13%, тогда как в 2014 году таких ответов было 22%.

«Таким образом, большинство поляков, оценивая негативно или очень негативно российскую внешнюю политику, не считает, что россияне разделяют ответственность за политику российского государства. Это означает, что старый польский подход, описанный еще Мицкевичем и сводящийся к тому, что народ хороший, только власть плохая, работает дальше и влияет на польское восприятие россиян», — пояснил изданию замдиректора центра Лукаш Адамский.

Между тем выяснилось, что 85% поляков в России ни разу не были, а россиян многие считают нацией более далекой, чем немцы. Меньше чем у половины опрошенных есть хотя бы один знакомый из России.