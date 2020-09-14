Приставы взыскали с предприятия свыше миллиона долга по зарплате

Благодаря комплексу мер, принятых сотрудниками отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам регионального УФССП, 13 взыскателей получили денежные средства по не выплаченной в срок заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, одно из калининградских предприятий длительное время не платило зарплату работникам. В результате задолженность превысила 1 миллион рублей.

На имущество предприятия был наложен арест, а генерального директора вызвали в отделение судебных приставов по особым исполнительным производствам. Узнав о возможной уголовной ответственности, руководитель погасил долг в полном объеме. Работники предприятия получили в общей сложности свыше 1 миллиона рублей заработной платы за несколько месяцев 2019 года.