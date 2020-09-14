Определены подрядчики, которые освоят миллионы на просевшем грунте у нового стадиона

Чиновники определились с подрядчиками, которые займутся благоустройством территории стадиона «Калининград», необходимого из-за проседания грунта. Итоги конкурсов опубликованы на портале госзакупок.

Согласно открытым данным, госучреждение «Стадион «Калининград» заключает контракт стоимостью 3,5 млн руб. с ИП Анатолием Лахтеровым и стоимостью 4,1 млн руб. — с калининградской компанией «ИНПО» (связана с реконструкцией острова Канта — прим. «Нового Калининграда»). Если Лахтеров должен заняться восстановительными работами на самой территории, то «ИНПО» обязуется отремонтировать в том числе лестничные марши. Все работы планируется закончить в течение 30 дней.

Напомним, технический осмотр территории вокруг стадиона показал, что 22 колодца и 9 срубленных свай выпирают выше фактического уровня грунта, водоприемные лотки провалены ниже и повреждены, бортовые камни и асфальт покрыты трещинами и частично разрушены. Площадь, мощенная плиткой, имеет множественные просадки, также есть трещины в конструктиве. Кроме того, ремонта требуют лестничные марши, у оснований которых также просел грунт. Там планируют сделать дополнительные железобетонные ступени.

В правительстве области не уточнили, почему восстановительные работы не проводятся по гарантии без выделения средств из бюджета.

В начале 2018 года власти Калининградской области заключили с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги показали, что там происходят «резонансные процессы». Самой фирме власти теперь платить отказываются. Идет судебное разбирательство.