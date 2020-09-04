Красный свет философии: как благоустроили остров Канта за 150 млн рублей (фото)

В четверг, 3 сентября, в Калининграде отметили завершение работ по благоустройству острова Канта. Открыть остров решили концертом Дениса Мацуева у Кафедрального собора. Перед мероприятием журналистов позвали на «прогулку с губернатором» по обновлённому парку. Правда, губернатор Антон Алиханов в итоге скромно держался в стороне, а экскурсию для прессы провёл его советник, архитектор Вячеслав Генне. «Недвижимость Нового Калининграда» рассказывает и показывает, как выглядит остров Канта после благоустройства за полторы сотни миллионов рублей.

Завершить работы на острове Канта планировали ещё в августе — к фестивалю «Калининград Сити Джаз». На удачу строителей фестиваль отменился, так что официальное открытие сдвинули на начало сентября. Сейчас кое-где ещё идут работы — не до конца собраны павильоны кафе у собора, не завершён монтаж освещения, торчащие по периметру собора провода будущей подсветки прикрыты пластиковыми вёдрами.

Подсветку фронтального фасада Кафедрального собора, загоревшуюся в финале концерта Мацуева, Генне называется «неокончательным сюжетом, который практически был создан для сегодняшнего мероприятия».

«Дополнительно будет два сюжета подсветки — это праздничное, которое будет включаться крайне редко. А второй сюжет — классический, спокойный — это подсветка самих стен, контрфорсов и заливка кровли. Белая кровля будет очень хорошо просматриваться с эстакадного моста, это будет светящийся объект», — поясняет он.

Полностью завершить работы по монтажу освещения планируется до конца сентября, но уже сейчас вечером помимо фонарей в парке зажигаются красные и синие огни у скульптур и отдельных деревьев.

Парк скульптур решили не трогать — все они остались на своих местах. В планах — установить таблички с пояснениями. Сейчас о смысле отдельных композиций остаётся только догадываться. С деревьями, утверждает Генне, тоже ничего не происходило — разве что вырубили самосевный кустарник и подрезали кое-где кроны.

В парке периодически попадаются группы крупных камней.

«Эта конкретная площадка — это альпийская горка, которая пока не доделана, — показывает советник губернатора на такую группу валунов на склоне напротив Биржи. — Все те камни, которые вы видите, они здесь были на территории. Часть лежала под мостом в этом месте. И чтобы их не возить, мы их с архитекторами просто расставили в ландшафтные группы. Туда будут интегрированы кизильник, ползучие растения, такие будут ландшафтные композиции, в которые будет включен камень».

Второй и основной этап благоустройства острова начался зимой 2020 года. Контракт стоимостью 116,7 млн рублей в конце января заключили с гурьевской компанией «Обмен плюс». Этот же подрядчик занимался обустройством парка «Муза» в Светлогорске. Отдельно власти выделяли деньги на пешеходные дорожки и освещение. Генподрядчик благоустройства претендовал на оба контракта, но в итоге компания учредителя «Обмен плюс» Андрея Гавриленко «ИНПО» получила 17,5 млн рублей на монтаж подсветки (работы ещё идут), а контракт стоимостью 16,4 млн рублей на устройство пешеходных дорожек отошёл калининградской фирме «Гала Строй».

По словам Вячеслава Генне, на острове заменили 5 тысяч квадратных метров брусчатки, в том числе вокруг собора, где вперемешку был уложен асфальт, булыжник и бетонная плитка. «Брусчатку получили от города. Мы за нее отчитались за каждую тонну, потому что всех беспокоит на какие конкретно дачи всё это увозилось», — говорит он.

Советскую сеть дорожек строители сохранили, но полностью поменяли покрытие. Всю демонтированную плитку, говорит архитектор, вывезли для повторного использования. Та же судьба ждёт фонари, которые поменяли уже второй раз за несколько лет.

Появились новые пешеходные дорожки, часть из них вымощена плиткой, часть — тенниситом. Это грунтовое покрытие ежегодно надо будет подсыпать, признаёт Генне. Заниматься этим должен Кафедральный собор.

На центральной аллее брусчатку не перекладывали и перекладывать не собираются. В планах, разве что, заменить бортовой камень, потому что кое-где грунт уже вываливается на покрытие.

На аллее бордюры будут устанавливать из гранита, в отличие от газона у собора, где уже стоят поребрики из «ржавой» стали. В том же «ржавом» стиле оформлены урны, указатели и другие архитектурные элементы, в том числе — постамент бронзового макета Кёнигсберга, что вызвало особое недовольство у автора композиции.

«Это довольно популярный материал, который используется в исторических городах Европы — кортен, то есть сталь, обработанная специальным образом, покрытая кислотой. Она очень устойчива к мокрой среде, к примыканиям к газону, грунту и так далее. Её здесь не так много, это скорее такой декоративный элемент. По этому же принципу подобрано всё светотехническое оборудование. Этот материал очень контекстный, и в нём есть пигмент и цвет кирпичной кладки собора, а он здесь доминирует. По-моему, очень хороший цвет», — разъясняет Вячеслав Генне. Он отдельно отмечает, что кортеновская сталь не подвержена коррозии и в целом «хорошо заходит» в историческую среду.

Мини-рынок, располагавшийся за собором, демонтировали. Теперь сувенирные магазины, кассы и кофейни расположены в одном месте — на соборной площади, чуть правее центрального входа. Прямо перед центральный входом уложены трамвайные рельсы из ниоткуда в никуда. По мнению проектировщиков, это должно напоминать о том, что когда-то здесь ходил трамвай.

Дальше в планах — благоустройство набережных (пока что там только залатали дыры, чтобы бегуны не ломали ноги) и подмостовое пространство. Под эстакадой дополнительно к уже существующим детской и баскетбольной площадкам хотят открыть площадку для сквоша, летний кинотеатр, рампу и туалеты. Сейчас туалетов на острове нет, не считая здания у Кафедрального собора, куда нельзя попасть во время концертов.

Особое внимание советник губернатора обращает на подпорную стенку у собора, плавно переходящую в лавки. Она, подчеркивает Генне, имитирует контуры исторических кварталов. Изначально в проекте на стенке должны были появиться указатели с оригинальными названиями улиц, но в итоге вместо аншлагов появились всё те же кортеновские таблички с цитатами Иммануила Канта.

В целом, роль философа на острове имени его свелась к должности распорядителя аттракциона. На огромных качелях в парке по кругу можно прочитать про звёздное небо и моральный закон, а его могила в ночи горит инфернальным красным светом. Всех уходящих с острова вечером провожает огромная светящаяся голова Канта в кроне дерева у Медового моста. «Это такой арт-объект, просто голова Канта. Она ни к чему не обязывает, это такой перфоманс световой», — говорит Вячеслав Генне.