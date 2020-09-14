В России разработали масштабный проект поправок в правила дорожного движения

Министерство транспорта РФ и ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения. Об этом в понедельник, 14 сентября, написал «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, часть поправок касается средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым хотят отнести электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и т.д.

Ребенок в возрасте до семи лет сможет использовать их только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Подросткам до 14 лет планируется разрешить кататься в этих местах в одиночку, после 14 — пользоваться велополосами и тротуарами, а если их нет, то можно будет выехать на обочину, при этом у СИМ должны быть тормоза, фонарь и катафоты. На указанных средствах нельзя ездить в состоянии алкогольного опьянения.

Поправки также регулируют тонировку автомобилей. Лимит на пропускаемость света лобовым стеклом планируется изменить в сторону уменьшения, с 75 до 70%.

Также предлагается разрешить возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.

Кроме того, предлагается запретить стоянку и остановку на так называемых островках безопасности. Зона действие знака «Остановка запрещена» с принятием поправок будет прекращаться после знака «Парковка».

Еще одна часть изменений связана с перевозками пассажиров. Разгоняться до 90 км/ч разрешат автобусам, оборудованным ремнями безопасности в салоне и исключительно сидячими местами: для остальных, например маршрутных автобусов, лимит составит 70 км/ч.