В Минтруде подсчитали средний размер пенсии в 2021 году

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Об этом со ссылкой на Минтруда сообщает РИА Новости.



Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, социальные — на 2,6%. На выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 трлн руб.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд руб.», — цитирует сообщение агентство.

Ранее в Минтруде отмечали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 трлн руб. И обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.