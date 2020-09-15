В Минтруде подсчитали средний размер пенсии в 2021 году

В Минтруде подсчитали средний размер пенсии в 2021 году
Виталий Невар / Новый Калининград

Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля. Об этом со ссылкой на Минтруда сообщает РИА Новости.

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, социальные — на 2,6%. На выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 трлн руб.

«На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 млрд руб.», — цитирует сообщение агентство.

Ранее в Минтруде отмечали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 трлн руб. И обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.


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