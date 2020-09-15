Американские ученые обнаружили белок, полностью нейтрализующий коронавирус

Учеными из Питтсбургского университета (США) обнаружен белок, который способен полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию даже при минимальной дозировке. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет РБК со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Cell.



В исследовании говорится, что обнаруженный белок может входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать. Высокая эффективность препарата на его основе уже подтверждена тестированием на мышах и хомяках.

Согласно выводам специалистов, обнаруженное вещество имеет способность к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. При этом молекулы не связываются с клетками человека, благодаря чему можно минимизировать негативные побочные эффекты.

В настоящее время в США проходит третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса от компании Moderna. В нем примут участие 30 тыс. человек. Одновременно разработкой вакцины занимаются еще несколько компаний, в числе которых Pfizer, Johnson & Johnson и Merck.