Американские ученые обнаружили белок, полностью нейтрализующий коронавирус

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Учеными из Питтсбургского университета (США) обнаружен белок, который способен полностью нейтрализовать коронавирусную инфекцию даже при минимальной дозировке. Об этом во вторник, 15 сентября, пишет РБК со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Cell.

В исследовании говорится, что обнаруженный белок может входить в контакт с S-белком коронавируса, проникать внутрь него и уничтожать. Высокая эффективность препарата на его основе уже подтверждена тестированием на мышах и хомяках.

Согласно выводам специалистов, обнаруженное вещество имеет способность к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. При этом молекулы не связываются с клетками человека, благодаря чему можно минимизировать негативные побочные эффекты.

В настоящее время в США проходит третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса от компании Moderna. В нем примут участие 30 тыс. человек. Одновременно разработкой вакцины занимаются еще несколько компаний, в числе которых Pfizer, Johnson & Johnson и Merck.


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