Роспотребнадзор: переболевший COVID человек выделяет вирус до 90 дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, переболевший COVID-19, еще длительное время выделяет вирус. В среднем по наблюдениям ведомства — около полутора месяцев. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Наши наблюдения сегодня — до 48 дней <...>, а за рубежом есть до 90 дней. Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — рассказала она на заседании президиума РАН.