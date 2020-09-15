Алиханов: «Вопрос транспортной доступности, на мой взгляд, решен»

По мнению губернатора Антона Алиханова, вопрос транспортной доступности региона можно считать решенным. Такое мнение глава региона высказал во время проведения полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Светлогорске.

«25 рейсов только из Москвы в день в летние месяцы было, 46 рейсов всего в день происходило. Это учитывая, что международных направлений в этот момент не было. Поэтому, скажем так, вопрос транспортной доступности, на мой взгляд, решен. Конечно, рассчитывать на то, что мы будем ежедневно летать из Калининграда в Крым... будем, как только вырастем до 5 млн человек в Калининградской области, так сразу и начнем летать на Сахалин. Но это вопрос целесообразности экономической», — сказал Алиханов.