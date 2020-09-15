Алиханов: «Вопрос транспортной доступности, на мой взгляд, решен»

Алиханов: «Вопрос транспортной доступности, на мой взгляд, решен»
Антон Алиханов. Виталий Невар / Новый Калининград
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По мнению губернатора Антона Алиханова, вопрос транспортной доступности региона можно считать решенным. Такое мнение глава региона высказал во время проведения полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Светлогорске.

«25 рейсов только из Москвы в день в летние месяцы было, 46 рейсов всего в день происходило. Это учитывая, что международных направлений в этот момент не было. Поэтому, скажем так, вопрос транспортной доступности, на мой взгляд, решен. Конечно, рассчитывать на то, что мы будем ежедневно летать из Калининграда в Крым... будем, как только вырастем до 5 млн человек в Калининградской области, так сразу и начнем летать на Сахалин. Но это вопрос целесообразности экономической», — сказал Алиханов.

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