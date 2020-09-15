СК: в Калининграде госслужащий прослушивал разговоры сотрудников Росреестра

СК: в Калининграде госслужащий прослушивал разговоры сотрудников Росреестра
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудника Росреестра подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Ведущего специалиста отдела информатизации и информационного обеспечения подозревают в двух эпизодах. По версии следствия, с июня по октябрь 2019 года мужчина, который занимался в том числе программно-техническим обслуживанием и настройкой телефонии, незаконно прослушивал переговоры двух сотрудниц регионального управления и двух представителей Росреестра в период, когда они проводили комплексную проверку калининградского ведомства.

«Как полагает следствие, содержание телефонных переговоров подозреваемый передавал третьим лицам», — уточнила Наталья Гацко. По мнению правоохранителей, мужчина пытался повысить авторитет перед непосредственным руководством и улучшить служебное благополучие.

В отношении сотрудника областного управления Росреестра возбудили дело по части 2 статьи 138 УК РФ — «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Решение об этом было принято после оперативно-розыскных мероприятий, проведённых областным управлением ФСБ.

«Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, мужчина от дачи показаний отказался. Следствием в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, выявление возможных дополнительных эпизодов и лиц, к ним причастных», — отметила Гацко.

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