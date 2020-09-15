Власти Зеленоградска потребовали обратно землю у инвестора аквапарка

Администрация Зеленоградска требует через суд расторгнуть договор аренды участка, на котором инвестор планировал построить аквапарк. Об этом свидетельствует информация, размещенная в электронной картотеке арбитражных дел.

Как следует из документации, в ноябре 2018 года местные власти заключили с ООО «Аквабазис» договор аренды участка площадью 11,3 га. Как утверждается в иске, к началу августа 2020 года задолженность по арендной плате составила 305,5 тыс. руб. Чиновники требуют выплатить эти деньги, а участок, предназначенный для развлечения, вернуть. Следующее заседание должно пройти 16 сентября.



Ни в администрации Зеленоградска, ни в «Аквабазисе» не смогли оперативно предоставить комментарий.

В 2018 году сообщалось, что аквапарк одновременно смогут посещать 500 человек (летом, с учетом открытой зоны — 1000). Тогда же власти Зеленоградска определились с инвестором: он выиграл торги на право аренды участка площадью 11,3 гектара.

Как писал накануне портал «Руград» со ссылкой на заявление губернатора Антона Алиханова, в регионе были «ребята из Красноярска», которые собирались реализовать проект аквапарка под Зеленоградском, но он, по оценке чиновника, «пробуксовывает» и «заморожен». При этом глава региона отметил, что проект развлекательного парка может быть реализован в Пионерском.