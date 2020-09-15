Тщательно подготовился: в Калининграде ювелир ограбил ломбард (видео)

В Калининграде задержали 44-летнего ранее судимого ювелира по подозрению в ограблении ломбарда. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии полицейских, злоумышленник подготовился к преступлению тщательно. Около 10 утра мужчина в медицинской маске ворвался в помещение, разбил стеклянную витрину и похитил 3 золотые цепочки стоимостью более 200 тысяч рублей. Подозреваемый уехал в другую часть города на маршрутном такси, в салоне которого переоделся в заготовленный комплект одежды.

Впоследствии злоумышленник переплавил две цепочки в кольцо, а третью он потерял, когда убегал с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.