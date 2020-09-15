Тщательно подготовился: в Калининграде ювелир ограбил ломбард (видео)

В Калининграде задержали 44-летнего ранее судимого ювелира по подозрению в ограблении ломбарда. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По версии полицейских, злоумышленник подготовился к преступлению тщательно. Около 10 утра мужчина в медицинской маске ворвался в помещение, разбил стеклянную витрину и похитил 3 золотые цепочки стоимостью более 200 тысяч рублей. Подозреваемый уехал в другую часть города на маршрутном такси, в салоне которого переоделся в заготовленный комплект одежды.
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Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержан подозреваемый в ограблении ломбарда В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда установлено, что ограбление ломбарда на улице Черняховского в августе этого года совершил ранее судимый 44-летний житель областного центра. По версии полицейских, злоумышленник тщательно подготовился к совершению нападения. Около 10 часов утра фигурант, скрывая лицо под медицинской маской, ворвался в помещение, разбил стеклянную витрину и похитил 3 золотые цепочки стоимостью более 200 тысяч рублей. Подозреваемый уехал на другой конец города на маршрутном такси, в салоне которого он переоделся в заготовленный комплект подменной одежды. Обладая навыками обработки ювелирных изделий, злоумышленник впоследствии переплавил две похищенные цепочки в кольцо, а третью, как выяснилось впоследствии, он потерял, когда убегал с места происшествия. Оперативники задержали подозреваемого по месту его жительства и изъяли изготовленную им золотую печатку. В отношении задержанного следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие. #МВДРоссии #МВД #МВД39 #полиция #Калининград #грабеж
Впоследствии злоумышленник переплавил две цепочки в кольцо, а третью он потерял, когда убегал с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Ведется следствие.
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