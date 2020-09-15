СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Расследование уголовного дела в отношении совладельца торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского завершено. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, пишет РИА «Новости».

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилией Комковой. В организованную преступную группу также входили её сын — Эдуард Комков — и директор ООО «ИСК „Ресурс“ Никита Чередниченко», — сказала Петренко.

Уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещён на 14-дневный карантин. После этого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ — «Дача взятки».

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вячеслав Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Это позволило предпринимателю провести реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утверждённого проекта, который предусматривал бы установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых — собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.