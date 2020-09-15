Мэрия: в среду часть Центрального района останется без горячей воды (список)

В среду, 16 сентября, с 06.00 до 18.00 потребители части Центрального района останутся без горячеого водоснабжения. Об этом предупреждает мэрия Калининграда на своей странице в «Фейсбуке».

Горячее водоснабжение будет отключено по следующим адресам: ул. Желябова, пер. Желябова, Калужская, пер. Калужский, Мусоргского, Нарвская, пер.Нарвский, Советский пр., 1-39; 40-82; Памяти Павших в Афганистане, Генерала Озерова, Уральская, Репина, Москвина, Чайковского, Кирова, Димитрова, Гайдара, 1-43; 4а, 4б, Сафронова, Серафимовича, Алябьева, К.Маркса, 17; 65, Леонова 1-25, 4-32; Комсомольская, 4-36 и 7-27; Каштановая аллея, 16, 56-58, 3а; Яналова, 3, Зоологическая, пер.Зоологический, Шиллера, Брамса, Генделя, 4-6; 5; Пацаева, 15-21, Красная, 11-39; 26-40; Пугачева, Офицерская, ул. Дм. Донского, Пушкина, Радищева, Разина, М. Расковой, пр. Победы, 24, Огарёва, Косогорная, Вагоностроительная, Каменная, Колоскова, Свободная, пер.Советский, Гостиная, пр.Мира, Кронштадская, Носова, Ушакова, 1, 2 4; 7-9; Театральная.

«Приносим горожанам свои извинения за вынужденное внеплановое отключение горячей воды, необходимое для бесперебойной работы системы в зимний период», — говорится в сообщении.

