В России намерены резко повысить акциз на табак

В России намерены резко повысить акциз на табак
Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Антитабачная кампания

Минфин предложил повысить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 году ради компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает РБК.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — цитирует издание представителя Минфина.

По мнению участников рынка, рост акциза приведет к росту розничных цен в среднем минимум на 20 руб. за пачку сигарет, до 140 руб. Это приведет к кратному росту нелегального табака. При этом уже в 2020 году потери федерального бюджета из-за контрафактной продукции могут составить 100 млрд руб.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter