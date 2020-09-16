В России намерены резко повысить акциз на табак

Минфин предложил повысить акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 году ради компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает РБК.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — цитирует издание представителя Минфина.

По мнению участников рынка, рост акциза приведет к росту розничных цен в среднем минимум на 20 руб. за пачку сигарет, до 140 руб. Это приведет к кратному росту нелегального табака. При этом уже в 2020 году потери федерального бюджета из-за контрафактной продукции могут составить 100 млрд руб.