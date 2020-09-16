Власти области ищут нового оператора, который займется рассылкой счетов за мусор

Власти области ищут нового оператора, который займется рассылкой счетов за мусор

Госпредприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) ищет нового оператора, который займется формированием и рассылкой счетов за мусор. Извещение было опубликовано на сайте госзакупок 15 сентября.

Согласно документации, ЕСОО готова заплатить за услуги более 15,3 млн руб. Они должны будут оказываться с 1 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года. Исполнителя планируется выбрать на торгах, насенных на 8 октября.

Напомним, в 2019 году на эти цели предприятие выделяло 33,9 млн руб. Контракт был заключен с компания «Биллинг онлайн решения» из Екатеринбурга.

До этого антимонопольная служба доказала, что действовавшая в регионе с начала 2019 года «Единая служба по обращению с отходами» была в сговоре с поставщиком услуг по рассылке квитанций за вывоз мусора. Компания незаконно раздробила заказ на доставку квитанций на 4 лота и закупила их путем запроса котировок, а не единого конкурса, и добились отмены закупок.

Из-за выявленных антимонопольщиками нарушений областной мусорный оператор «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО) не стал рассылать жителям области квитанции за ноябрь.

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