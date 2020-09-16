Медики рассказали об ограничениях при испытаниях российской вакцины от COVID-19

Добровольцам, которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», нужно отказаться от алкоголя и ограничить курение. Об этом сказано в протоколе клинического исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак-2020», сообщает в среду, 16 сентября, «РИА Новости».

«Если вы решили участвовать в исследовании, то в период его проведения вам не рекомендуется беременеть, кормить ребенка грудью, а также являться донором яйцеклетки в течение трех месяцев после вакцинации», — говорится в документе.

Если женщина забеременела во время испытаний, то она будет отстраненна от вакцинации, а врачи будут наблюдать за ее здоровьем. При этом мужчинам во время испытаний и в течение трех месяцев после них медики рекомендуют избегать зачатия ребенка и отказаться от сдачи спермы для искусственного оплодотворения.

Участникам также запрещено употреблять алкоголь за три дня до вакцинации, а во время исследования стоит ограничить потребление спиртного и не допускается курение более десяти сигарет в день.