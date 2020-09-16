В Калининграде побит температурный рекорд, державшийся более 70 лет. Во вторник, 15 сентября, воздух прогрелся до 26,8 градуса. Прежний максимум для середины сентября составлял 25,9 градуса и был зафиксирован в 1947 году, сообщает ИА «Метеоновости».



Теплая погода в регионе установилась благодаря антициклону с центром над Карпатами. В среду, 16 сентября, в Калининграде также будет тепло: по данным центра по гидрометеорологии, воздух вновь прогреется до 26 градусов. Но уже завтра в регионе резко похолодает и температура днем опустится до 16 градусов.