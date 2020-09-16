COVID нашли у сотрудников реабилитационного центра и пары, вернувшейся из Крыма

У 18 из 32 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией заболевание протекает в форме ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония. Еще у девяти коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 16 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.
Среди заболевших и инфицированных: медработник, который находился в отпуске, девять пенсионеров, учитель хореографии, учащийся школы № 44 и 6-летний ребенок, не посещавший садик (оба контактировали с заболевшими родственниками), администратор магазина, индивидуальный предприниматель, занимавшийся ремонтом авто, юрист, эксперт строительного контроля, три работника, семеро неработающих, сотрудник правоохранительных органов, семейная пара вернувшаяся из Крыма, два сотрудника реабилитационного центра.
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