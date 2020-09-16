COVID нашли у сотрудников реабилитационного центра и пары, вернувшейся из Крыма

COVID нашли у сотрудников реабилитационного центра и пары, вернувшейся из Крыма
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

У 18 из 32 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией заболевание протекает в форме ОРВИ, у пятерых диагностирована пневмония. Еще у девяти коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 16 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных: медработник, который находился в отпуске, девять пенсионеров, учитель хореографии, учащийся школы № 44 и 6-летний ребенок, не посещавший садик (оба контактировали с заболевшими родственниками), администратор магазина, индивидуальный предприниматель, занимавшийся ремонтом авто, юрист, эксперт строительного контроля, три работника, семеро неработающих, сотрудник правоохранительных органов, семейная пара вернувшаяся из Крыма, два сотрудника реабилитационного центра.



Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter