В России предлагают ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил Минздраву ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники четырьмя часами в день, с 14:00 до 18:00. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает RT.
«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — говорится в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.В Калининградской области с декабря 2019 года розничная продажа алкоголя разрешена только с 11:00 до 21:00 и полностью запрещена в Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Всероссийский день трезвости (11 сентября).
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