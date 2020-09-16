В России предлагают ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил Минздраву ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники четырьмя часами в день, с 14:00 до 18:00. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает RT.



«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00). Подобная мера будет способствовать снижению общего числа алкогольных отравлений, летальных случаев и преступлений из-за чрезмерного потребления алкоголя в данный период», — говорится в письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.