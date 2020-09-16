Из-за пандемии миграционный поток в область сократился на четверть

По итогам января-июля прирост населения области за счет миграции сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За 7 месяцев население области в результате переселения в область иностранцев и россиян из других регионов выросло на 5,8 тыс. человек против 7,7 тыс. годом ранее. Такие данные опубликовал Калининградстат. Напомним, что перемещение россиян между регионами было ограничено в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса.



На три четверти миграционный прирост 2020 года был сформировал жителями других регионов России и на четверть — выходцами из СНГ.

Миграционный прирост населения области за счет миграции из других иностранных государств был отрицательным (-157 человек), то есть люди уезжали из Калининградской области в эти страны. В наибольшей степени на эту тенденцию повлияла миграция в Германию (-73) и Индию (- 45).