Строители Северного обхода обещают высадить на золоотвале по ул. Ялтинской 1065 саженцев сосны

Администрация Калининграда согласовала проект компенсационного озеленения для строителей Северного обхода. Они должны высадить взамен вырубаемых при строительстве 1065 деревьев столько же саженцев на ул. Ялтинской, указано на сайте мэрии.



Как сообщает администрация в соцсетях, высаживаться должны будут саженцы горной сосны возрастом не менее 12 лет и высотой 2.5 метров. Они появятся на золоотвале бывшего ЦБЗ «Дарита, обещают горвласти. Озеленением займется заказчик строительства Северного обхода — областное Управление дорожного хозяйства. «Выбор породы в пользу чёрной сосны был сделан не случайно: зола раскисляет почву, это дерево хорошо растёт на такой земле», — отмечают в мэрии.